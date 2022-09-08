رشيد-الطالبي-العلمي

الطالبي العلمي يجري مباحثات مع سفير باكستان بالرباط

2022-09-08 / 20:39
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أجرى رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمقر المجلس، مباحثات مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالرباط، السيد حميد أصغر خان، تناولت العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات ركزت على “سبل تعزيز هذه العلاقة على المستوى البرلماني، من خلال تبادل الزيارات، والتواصل الفعال والدائم بين مجموعتي الصداقة البرلمانية، وكذا التنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الجهوية والدولية”.

وأبرز البلاغ أن رئيس مجلس النواب وسفير جمهورية باكستان الإسلامية، شددا خلال هذا اللقاء “على احترام سيادة الدول، ووحدتها الترابية والالتزام بالشرعية الدولية”، مضيفا أنه تمت الإشادة بالعلاقات العريقة والمتينة بين الرباط وإسلام آباد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجانبين أبرزا دور المؤسستين التشريعين بالبلدين في تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والصحي، مضيفا أن اللقاء شكل أيضا فرصة للجانبين لاستعراض خصوصية النظام البرلماني بالبلدين، والمسؤولية الملقاة على المؤسسات التشريعية “ليس فقط في مجال القانون، ولكن أيضا في مجالات مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال ديبلوماسية برلمانية فاعلة ومتفاعلة مع القضايا الوطنية والإقليمية والدولية”.

وفي سياق متصل، شكل هذا اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة “برلمانية دبلوماسية بامتياز للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ضمن أولويات العمل البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف”، لافتا إلى أن السيد حميد أصغر خان قدم دعوة من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية السيد راجا برويز أشرف، موجهة للسيد راشيد الطالبي العلمي قصد القيام بزيارة عمل برلمانية لجمهورية باكستان الإسلامية.

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