بريطانيا تعلن الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث
هبة بريس _ وكالات
ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، وفقا شبكة “سكاي نيوز”.
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، مساء اليوم الخميس.
ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، وفقا شبكة “سكاي نيوز”.
وسيتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، حيث من المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.
وليس من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن أي عمل آخر ما لم يكن عاجلا، للسماح بالتركيز بالكامل على الملكة.
كما أنه من المرجح في الوقت الحالي أن يتم تأجيل إقامة الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك مباريات كرة القدم والكريكيت، كعلامة على احترام وفاة الملكة إليزابيث.
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9 تعليقات
يجب على جميع الدول احترام الاعراف الدولية ووضع حداد لمدة 3 ايام ..
ذهبت إلى ملك الملوك وهناك العدل يقام عنده ..
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الحياة قصيرة جدا..
الملكة اليزابيث من أقدم الملوك حكما في العالم ..
تعازينا الحارة للمملكة البريطانيا في وفاة الملكة اليزابيث الثانية وان يكون خير خلف ..
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام..
اللهم أغفر لها و ارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين..
وتبقى الأرواح سواسية في القبر رغم الإمكانيات والجاه والمال..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ان كانت محسنة فزد في لحياتها وان كانت مسيئة لتجاوز عنها..