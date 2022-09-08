ملك بريطانيا الجديد : وفاة الملكة إليزابيث لحظة “حزن شديد” لي وللعائلة

هبة بريس _ وكالات

قال ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، اليوم الخميس، إن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية تعد لحظة “حزن شديد” عليه ولعائلته، في أول تعليق له عقب إعلان خبر الوفاة رسميا.

وأضاف ملك البلاد إن والدته وملكة بريطانيا الراحلة كانت “ذات سيادة عزيزة وأم محبوبة للغاية يمكن أن نفتقدها في جميع أنحاء العالم”، متابعا أن وفاة الملكة كانت “لحظة حزن كبير بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي”.

وجاء في بيانه: “أعلم أن خسارتها ستشعر بعمق في جميع أنحاء البلاد، والكومنولث، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

أصبح، تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى في وقت سابق اليوم، وذلك تطبيقا للبروتوكولات الملكية فور إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

وأعلن قصر باكنغهام في وقت سابق اليوم، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة. وقال القصر في بيان، إن “الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم”

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ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).

ومن المقرر أن يعلن قصر باكينغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، والتي تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن

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