البيت الأبيض يعزي بوفاة الملكة إليزابيث

2022-09-08 / 19:29
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هبة بريس

أعرب البيت الأبيض، الخميس، عن تعاطفه مع عائلة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما ومع “شعب المملكة المتحدة”، على ما أعلنت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار.

وقالت جان- بيار لوسائل الإعلام “أفكارنا مع عائلة وشعب المملكة المتحدة” بعد وفاة إليزابيث الثانية.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد نقل متحدث باسم البيت الأبيض، انشغال الرئيس، جو بايدن، وزوجته جيل، بتطور الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية، في وقت كانت الراحلة في قصر بالمورال في أسكتلندا، بعد أن قال أطباؤها إن حالتها الصحية مقلقة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم، إن الرئيس أكد خلال اتصال، الخميس، مع العديد من القادة بينهم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أنه “يفكر كثيرا في الملكة وشعب المملكة المتحدة

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