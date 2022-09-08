وزير الطاقة النيجيري يحسم الجدل بشأن أنبوبي الغاز مع الجزائر والمغرب
حسم وزير الطاقة النيجيري تيمبر سيلفا، الجدل بشأن أنبوب الغاز العابر للصحراء مع الجزائر والمشروع الثاني مع المغرب ومدى تقدم المشروعين
وأكد وزير الموارد البترولية النيجيري، أن بلاده تعمل على إنشاء خطين لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا واحد عبر الجزائر والثاني عبر المملكة المغربية.
وأشار الوزير النيجيري أن بلاده تعمل على تمديد خطوط للغاز إلى أوروبا عبر المغرب والجزائر بقوله: “نحن نركز خلال هذا العقد على تطوير موارد الغاز والكثير منه سيتجه إلى أوروبا، فنحن نبني خطاً للغاز يمتد حتى أوروبا عبر الجزائر، ولدينا خطة أخرى مع المغرب لبناء أنبوب آخر سينقل الغاز النيجيري إلى القارة الأوروبية
وكان بيتاس اوضح في سابق تصريح له ، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، يسير في الاتجاه الصحيح الذي رسمه له كل من الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بخاري.
وقال بايتاس إن “الدراسات التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الانجاز، هي الدراسات المتعلقة بالهندسة”، و”هناك دراسات جديدة”، يضيف الوزير، “مرتبطة بالأثر البيئي والاجتماعي سيتم الكشف عنها قريبا”.
17 تعليقات
هذا ما كان متوقعا من نيجيريا . فكلا المشروعين ربح. فلماذا إذن تقتصر على خط واحد ؟
و ما دام الغاز سيصل إلى أوربا ، فالأموال ستتدفق على المشروعين معا .
يبقى السؤال هل ستسمح أوربا للشركة الروسية GASPROM بالمساهمة أم لا ؟
الجزائر تسعى فقط لعرقلة الأنبوب المار من المغرب
عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش ولا عاش من خانه 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦
🇲🇦 دراسات جلالة الملك حفضه الله تكون دائما إيجابية و ممتازة ،وهذا المشروع ناجح بإذن الله.
بالتوفيق ان شاء الله
مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا و المغرب تعدى مرحلة الفكرة وأصبح مشروع تداخلت فيه مصالح دول عدة ليس الأفريقية فقط بل هناك اوروبا ولاعبين دولين فقط. الدراسات تجاوزة مراحل مهمة وأنا أقول أن الجزائر مادامت تغرد خارج السرب بعقلية الحرب الباردة و معاكستها لمصالح شعبها وشعوب المغاربية ستبقى دائما هى الخاسر الأكبر
يمر من الجزائر او يمر من المغرب فكلاهما سياخد ثمن كراء الارض التي سيمر منها الانبوب، سواءا نقدا او غازا، وبطبيعة الحال الغاز ،
هو كله لنيجيريا
عاش الملك محمد السادس نصره الله الصحراء المغربية من طنجة الگويرة الله الوطن الملك ❤️❤️🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦❤️❤️
الجزائر لا تستطيع أن توصل حتى غازها إلى أوروبا لولا تونس والمغرب
بالتوفيق و النجاح لهما في هذا المشروع العظيم بالشمال الغربي لأفريقيا.
الله اكمل بخير و الحمد للله
و الجزائر الله ربحها بالغاز لي تتهدده به الدول
بالتوفيق والنجاح انشاء الله
مشروع ناجح عندمى تستفيد اكثر قدر ممكن من الدوال من كل القرتين والكل يستفيد ويربح ان شاء الله
Vive le Maroc 👍
ماشاء الله تبارك الله على المغرب الله يبارك
يستحق هاد المشروع بصراحة
الدول الشمولية هي التي تستغل ثرواتها الاقتصادية في السياسة الخارجية.
كم اكيد مشروع زريبة الكابرنات سوف يفشل اولا يعبر الصحراء هناك العديد من النقاط السوداء مثل قلة الامن والاستقرار والارهاب.اذا كان عندهم الغاز لماذا يزاحمون المغرب على نقل الغاز النيجيري عبر الانابيب!! الولاية الفرنسية تنفذ فقط اوامر حاكمها ماكرون.قمة الحقد تيقطر في عيونهم وقلوبهم