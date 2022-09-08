وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. وتشارلز يخلفها على عرش بريطانيا

توفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن 96 عاما وفقا لما أعلن قصر باكنغهام الخميس.

وفور إعلان وفاة الملكة أعلن نجلها تشارلز ملكا لبريطانيا.

وكان قصر باكنغهام أعلن الخميس وضع الملكة تحت الإشراف الطبي بعد أن أعرب أطباؤها عن قلقهم بشأن صحتها وأوصوا بأن “تبقى تحت المراقبة الطبية” في قصر بالمورال في أسكتلندا حيث تقيم.

وحكمت إليزابيث الثانية، منذ أكثر من 70 عاما، وتعد الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم.

وعانت الملكة مما وصفها قصر باكنغهام بـ”مشكلات عرضية في الحركة” منذ نهاية العام الماضي، حيث اضطرت إلى تقليص ارتباطاتها العامة منذ ذلك الحين

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