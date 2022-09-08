Britain's Queen Elizabeth II (R) stands with Britain's Camilla, Duchess of Cornwall (L) and Britain's Prince Charles, Prince of Wales to watch a special flypast from Buckingham Palace balcony following the Queen's Birthday Parade, the Trooping the Colour, as part of Queen Elizabeth II's platinum jubilee celebrations, in London on June 2, 2022. - Huge crowds converged on central London in bright sunshine on Thursday for the start of four days of public events to mark Queen Elizabeth II's historic Platinum Jubilee, in what could be the last major public event of her long reign. (Photo by Daniel LEAL / AFP)

وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. وتشارلز يخلفها على عرش بريطانيا

2022-09-08 / 18:48
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توفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن 96 عاما وفقا لما أعلن قصر باكنغهام الخميس.

وفور إعلان وفاة الملكة أعلن نجلها تشارلز ملكا لبريطانيا.

وكان قصر باكنغهام أعلن الخميس وضع الملكة تحت الإشراف الطبي بعد أن أعرب أطباؤها عن قلقهم بشأن صحتها وأوصوا بأن “تبقى تحت المراقبة الطبية” في قصر بالمورال في أسكتلندا حيث تقيم.

وحكمت إليزابيث الثانية، منذ أكثر من 70 عاما، وتعد الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم.

وعانت الملكة مما وصفها قصر باكنغهام بـ”مشكلات عرضية في الحركة” منذ نهاية العام الماضي، حيث اضطرت إلى تقليص ارتباطاتها العامة منذ ذلك الحين

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