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استغلال مغربيات بمكتب الاتصال الإسرائيلي ..الموضوع لم تناقشه الحكومة

2022-09-08 / 18:38
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هبة بريس _ الرباط

افصح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، عن اخر تطوران موضوع استغلال مغربيات من طرف البعثة الدبلوماسية الاسرائيلية بالمغرب

وقال بيتاس إن “هذا الموضوع لم تتم مناقشته على مستوى الحكومة، وذلك في مرد جوابه على سؤال طرح عليه في الموضوع.

وفتحت وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ أسبوع تحقيقا في الموضوع، بالتزامن مع استدعاء غوفرين إلى تل أبيب لتقديم إيضاحات بشأن اتهامات له بالتحرش الجنسي والفساد.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن سيدة مغربية أرسلت في 25 أكتوبر 2021، شكوى إلى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، حول “سلوكيات غير مقبولة من قبل غوفرين”

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