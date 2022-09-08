قطر 2022..إعادة تشغيل الخط المباشر الرابط بين الدار البيضاء والدوحة

2022-09-08 / 18:21
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هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، عن إعادة تشغيل الخط الجوي المباشر الذي يربط الدار البيضاء بالعاصمة القطرية، الدوحة، وذلك ابتداء من 12 شتنبر الجاري.

وأوضح بلاغ للشركة الوطنية أنه ستتم إعادة تشغيل هذا الخط، الذي تم تعليق العمل به منذ مارس 2020 بسبب الأزمة الوبائية، بمعدل رحلة في اليوم، مضيفا أنه ستتم برمجة كل الرحلات على متن طائرات بوينغ 787-9 بسعة 302 مقعد، 26 منها بدرجة الأعمال.

ويأتي برنامج الرحلات اليومية على النحو الآتي (حسب التوقيت المحلي): الرحلة رقم AT216: الانطلاقة من مطار محمد الخامس-الدار البيضاء على الساعة 14:45، الوصول للدوحة على الساعة 00:15 في اليوم الموالي، والرحلة رقم AT217: الانطلاقة من الدوحة على الساعة 02:15، الوصول للدار البيضاء على الساعة 08:10.

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