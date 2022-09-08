بسبب الضرب والجرح.. عشريني في قبضة أمن كلميم

2022-09-08 / 17:36
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هبة بريس-اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن الفرقة أمنية من الدراجين تابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية بكليميم، قد تمكنت من إلقاء القبض، على شخص عشريني من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغ وكذا الإيذاء العمد بواسطة السلاح الأبيض.

و حسب ذات المصدر، التي أسرت ل هبة بريس،أنه سبق لمصالح الأمن بكليميم، أن ألقت القبض على شريك الموقوف، في قضية الاعتداء على شاب بالضرب والجرح وكذا الإيذاء العمد بواسطة السلاح الأبيض، إثر خلافات سابقة بينهم تطورت إلى تصفية حسابات.

وقد وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمتابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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