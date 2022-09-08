البيضاء.. التحقيق مع إطار تربوي متهم باغتصاب تلميذات قاصرات

هبة بريس - البيضاء

كشفت مصالح مطلعة لهبة بريس، أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء، فتحت تحقيقا مع أستاذ وإطار تربوي بمجموعة مدارس تعليمية خاصة، بتهمة استغلال تلميذاته القاصرات جنسيا.

وحسب مصادر الجريدة، فقد استغل الإطار التربوي، سلطته بالمؤسسة التعليمية، من أجل استدراج تلميذات في المستوى الثانوي التأهيلي، ليمارس عليهن الجنس بطريقة سادية، مستعينا في ذلك بأشخاص، واحد منهم رهن الاعتقال.

وأضافت ذات المصادر، أن المعني بالأمر قام بالتقاط مقاطع فيديوهات وصور توثق لعملية اعتداء واستغلال جنسي لتلميذاته دون علمهن.

وتابعت المصادر ذاتها، أن التحقيق تم بناء على شكايات التلميذات الضحايا، حيث تم الاستماع لشهادتهن، في انتظار أن تتوسع الدائرة بظهور ضحايا أخريات، لافتة أن الأستاذ المتورط وشريكه قاموا أيضا بإعداد منزل خاص للدعارة.

هذا وستعود الجريدة لتفاصيل هذا الملف الخطير، الذي سيهز أوساط التعليم الخاص تزامنا مع الدخول المدرسي، وذلك بالنظر للوقائع التي ما زالت في طور التحقيق القضائي، ومن شأنها أن تسفر عن الكشف عن حقائق جديدة .

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