اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بسلا لتوقيف شخص عرض مواطنين للسرقة بالعنف

2022-09-08 / 17:00
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هبة بريس - سلا

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لاستعمال سلاحه الوظيفي، صباح اليوم الخميس 08 شتنبر الجاري، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وارتكب اعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض في حق المواطنين وعناصر الشرطة.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في ارتكاب اعتداءات جسدية عنيفة بغرض السرقة صباح اليوم الخميس بحي الشيخ المفضل بمدينة سلا، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وحاول الاحتماء بمنزل بعين المكان، الأمر الذي اضطر مفتش شرطة من عناصر الدورية لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد أسفر هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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تعليق واحد

  1. فعل “لعلع يلعلع” مبالغ فيه وغير مناسب في هذه الحالة، لأنه يدل على كثرة إطلاق الرصاص بين أطراف مختلفة. إذن يستحسن القول: استعمال السلاح الوظيفي.

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