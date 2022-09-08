الحكومة: قانون مالية 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع قانون مالية 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا كان واضحا وجليا في المذكرة التي بعثها رئيس الحكومة لمختلف القطاعات الوزارية والتي تحدد الأولويات التي ينبغي الانكباب والاشتغال عليها.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية سيكون على مستوى التغطية الاجتماعية عبر المصادقة على مجموعة من القوانين والاصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية والتعليمية وقطاع الاستثمار.

وأضاف بايتاس، أن جميع هذه الاستراتيجيات طموحة وستكرس الدولة الاجتماعية بحق ولن تكون مجرد شعار ولكن ممارسة يشعر بها المواطن في حياته العادية، مشيرا الى أن هذه الاستراتيجيات تتطلب موارد مالية ، وستبحث الحكومة عن هوامش جديد لتمويلها.

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