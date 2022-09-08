أخنوش يهنئ الرئيس الجديد لكينيا ويؤكد: لن ندخر جهدا في بناء علاقات مثمرة مع بلدكم

2022-09-08 / 16:42
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هبة بريس

هنأ رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الرئيس الجديد لدولة كينيا وليام روتو.

ونشر أخنوش صورة رفقة الرئيس الجديد معلقا عليها بالقول: “بمناسبة انتخاب وليام روتو، رئيسا جديدا لدولة كينيا، أتقدم لفخامته بأحر التهاني، مقرونة بمتمنياني له بكامل التوفيق في مهامه.”

وأضاف أخنوش “أغتنم هذه الفرصة لأشدد على أن الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وايده ،لن تدخر أي جهد في بناء علاقات مثمرة مع دولة كينيا الصديقة، على كافة الاصعدة، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي بلدينا.”

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‫10 تعليقات

  2. تحرص المملكة المغربية على فتح صفحة جديدة ورئية دينامية إيجابية استراتيجية جديدة بين البلدين المغرب وكينيا..

  3. يجب على الدولتين فتح علاقات ديبلوماسية من أجل التضامن والاحترام المتبادل معهم والتوفيق والتفوق باستمرار بينهما.

  4. نتمنى نجاح هذه العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما والرفع من التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما وستكون نقطة مهمة جدا..

  5. يجب على الحكومة المغربية الحيطة والحذر من هذه العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكينيا ..وان تعيد النظر بجدية في علاقتها معها..

  6. التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع بينهما ولاسيما مجال الاستثمارات..

  7. يجب بداية صفحة جديدة قوامها مصلحة مشتركة بينهما تجمع التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما..

  8. يجب أن تربط بينهما رئية دينامية إيجابية استراتيجية تستهدف المغرب وكينيا لمستقبل أفضل بكثير.. التوفيق والسداد والازدهار وقفزة جديدة بينهما.

  9. هنيئا للشعب الكيني على هذه العلاقة الدبلوماسية بينه وبين المغرب ادامها الله عليهم بالتوفيق والمزيد من العطاء والمجهودات الجبارة بينهما وتكون بشارة خير عليهما.

  10. يعتبر الرئيس الجديد لكينيا صديق واخ للمغرب حيث تربطه مع المغرب صداقة قوية ومتينة فبالتوفيق بينهما..

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