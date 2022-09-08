أخنوش يهنئ الرئيس الجديد لكينيا ويؤكد: لن ندخر جهدا في بناء علاقات مثمرة مع بلدكم

هبة بريس

هنأ رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الرئيس الجديد لدولة كينيا وليام روتو.

ونشر أخنوش صورة رفقة الرئيس الجديد معلقا عليها بالقول: “بمناسبة انتخاب وليام روتو، رئيسا جديدا لدولة كينيا، أتقدم لفخامته بأحر التهاني، مقرونة بمتمنياني له بكامل التوفيق في مهامه.”

وأضاف أخنوش “أغتنم هذه الفرصة لأشدد على أن الحكومة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وايده ،لن تدخر أي جهد في بناء علاقات مثمرة مع دولة كينيا الصديقة، على كافة الاصعدة، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي بلدينا.”

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