قصر باكينغهام: وضع الملكة إليزابيث الثانية تحت المراقبة الطبية

هبة بريس - وكالات

أعلن قصر باكينغهام الخميس أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية “قلقون” بشأن صحتها وأوصوا بأن “تبقى تحت المراقبة الطبية” في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث تقيم.

تعاني الملكة البالغة 96 عاما مند أكتوبر العام الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وأضاف القصر في بيان “بعد تقييم جديد هذا الصباح، عبر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بان تبقى تحت المراقبة الطبية” مشيرا الى ان “الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال”.

وأوردت وكالة برس اسوسييشن أنه تم إبلاغ عائلتها بوضعها الصحي.

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