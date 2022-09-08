فاس.. إيقاف تركي وزوجته المغربية بتهمة النصب والاحتيال

2022-09-08 / 15:52
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هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم أمس الأربعاء 07 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن تركي الجنسية وزوجته المغربية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق إنشاء ما يسمى بشبكات التسويق الهرمي.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه المشتبه بهما في استدراج مجموعة من الضحايا، خصوصا من فئة النساء، وتقسيمهم على شكل مجموعات هرمية يتم إنشاؤها على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، مع دعوتهم للمساهمة بمبالغ مالية على أساس جني أرباح وهمية بشكل آني من عمليات تجارية مزيفة، حيث يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع المتورطين المفترضين فيه.

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