انتحار طبيب بابن رشد.. الحكومة: الملف أمام القضاء وعازمون على النهوض بالقطاع

2022-09-08 / 15:30
2
هبة بريس - لبنى أبروك

علقت الحكومة، حول واقعة وفاة طبيب داخلي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط “هذا الموضوع أماو القضاء ووزارة الصحة قامت بتفتيش داخلي وتمت دراسة هذه الحالة من مختلف الزوايا”

وقدم بايتاس مجموعة من المعطيات حول الطبيب الراحل، مشيرا الى أن المرحوم كان يدرس للحصول على دبلوم وطني في تخصص جراحة المسالك البولية بمستشفى ابن رشد من مارس 2019، كما نجح في كل تداربينه وحصل على نقط جيدة

وأضاف بايتاس، أت المرحوم كان ضمن 3 أطباء مقيمين من اصل  6 في السنة الرابعة، كما شارك في المرحلة من 10 يناير الى 10 يونيو في 27 عملية جراحية، من بينها 5 انجزت في شهر يونيو، وقام بالحراسة في مصلحة المستعجلات وتوصل بالتعويضات مثله مثل باقي زملائه.

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة عازمة على النهوض بالمنظومة الصحية وإرادتها واضحة من البداية خاصة عند الدخول في الحوار الاجتماعي مع الأطباء.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعيدية .. انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا

السعيدية .. انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا

2022-09-08 / 20:07
Photo of بسبب الضرب والجرح.. عشريني في قبضة أمن كلميم

بسبب الضرب والجرح.. عشريني في قبضة أمن كلميم

2022-09-08 / 17:36
Photo of أيت الطالب: “الدولة ستتحمل تكاليف اشتراك الأشخاص المعوزين في نظام التأمين الإجباري عن المرض”

أيت الطالب: “الدولة ستتحمل تكاليف اشتراك الأشخاص المعوزين في…

2022-09-08 / 17:30
Photo of البيضاء.. التحقيق مع إطار تربوي متهم باغتصاب تلميذات قاصرات

البيضاء.. التحقيق مع إطار تربوي متهم باغتصاب تلميذات قاصرات

2022-09-08 / 17:21
Photo of الرصاص يلعلع بسلا لتوقيف شخص عرض مواطنين للسرقة بالعنف

الرصاص يلعلع بسلا لتوقيف شخص عرض مواطنين للسرقة بالعنف

2022-09-08 / 17:00
Photo of فاس.. إيقاف تركي وزوجته المغربية بتهمة النصب والاحتيال

فاس.. إيقاف تركي وزوجته المغربية بتهمة النصب والاحتيال

2022-09-08 / 15:52
Photo of بنموسى: “الدخول المدرسي الحالي عرف فتح 169 مؤسسة جديدة”

بنموسى: “الدخول المدرسي الحالي عرف فتح 169 مؤسسة جديدة”

2022-09-08 / 14:15
Photo of “البام” يدعو الحكومة إلى محاربة المضاربة في أسعار اللوازم الدراسية

“البام” يدعو الحكومة إلى محاربة المضاربة في أسعار اللوازم…

2022-09-08 / 13:41
Photo of نصبوا على مواطنين بدعوى تهجيرهم للخارج.. إيقاف 3 أشخاص بالبيضاء

نصبوا على مواطنين بدعوى تهجيرهم للخارج.. إيقاف 3 أشخاص…

2022-09-08 / 12:53
Photo of أمن القنيطرة يوقف مروج أوراق مالية مزورة

أمن القنيطرة يوقف مروج أوراق مالية مزورة

2022-09-08 / 11:47

‫2 تعليقات

  1. سنين طويلة اي حكومة في قطاع الصحة.والتعليم يقولون عازمون بالنهوض بهاذين القطاعين.اللذان منةالصعب اصلاحهما.ان لم يحاربوا اللبيات الذين لا يريدون الاصلاح.لهاذين القطاعين.مع العلم تعودنا دائما على مراوغاتهم.

  2. وماذا،عن استاذه،الذي، كان سببا في وفاته وانتحاره يجب،معاقبته ان كنا دولة ديمقراطية،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق