تحرش السفير الإسرائيلي بمغربيات.. بايتاس: الحكومة لم تناقش الموضوع

هبة بريس - لبنى ابروك

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التعليق حول واقعة تحرش رئيس المكتب الاسرائيلي بالرباط، بنساء مغربيات.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، قال بايتاس “الحكومة تناقش هذا الموضوع في أشغال المجلس”.

هذا ويشار الى أن الخارجية الإسرائيلية استدعت، الثلاثاء، رئيس بعثتها الدبلوماسية لدى الرباط، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه في قضايا تتصل بالفساد الإداري والمالي، وشكاوى بالتحرش الجنسي.

وبحسب “هآرتس”، فتدور شبهات حول غوفرين، بأنه لم يرفع تقارير بخصوص هدايا تسلمها بصفته الرسمية، من الديوان الملكي، لم تسجّل، واتضح لاحقاً أنها سرقت من مقر الممثلية الإسرائيلية في المملكة.

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