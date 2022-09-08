الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا بأربع وزارات

2022-09-08 / 17:58
9

هبة بريس ـ الرباط

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ للحكومة، فقد تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين ايت إحداد عبد الكريم، مدير التجهيزات المائية.

وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، قطاع التكوين المهني تم تعيين السباق محمد، مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين باهي الحسين، مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، تم تعيين إدريس التازي، مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مخاوف من اعتماد “الزبونية” في تعيين الكاتب العام لقطاع الجالية

مخاوف من اعتماد “الزبونية” في تعيين الكاتب العام لقطاع…

2022-09-08 / 18:58
Photo of استغلال مغربيات بمكتب الاتصال الإسرائيلي ..الموضوع لم تناقشه الحكومة

استغلال مغربيات بمكتب الاتصال الإسرائيلي ..الموضوع لم تناقشه الحكومة

2022-09-08 / 18:38
Photo of بايتاس: “التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما”

بايتاس: “التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا…

2022-09-08 / 17:15
Photo of الحكومة: قانون مالية 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية

الحكومة: قانون مالية 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية

2022-09-08 / 16:51
Photo of أخنوش يهنئ الرئيس الجديد لكينيا ويؤكد: لن ندخر جهدا في بناء علاقات مثمرة مع بلدكم

أخنوش يهنئ الرئيس الجديد لكينيا ويؤكد: لن ندخر جهدا…

2022-09-08 / 16:42
Photo of الوزيرة بنعلي تمنح عمال الأقاليم المنجمية صلاحيات تعيين جديدة

الوزيرة بنعلي تمنح عمال الأقاليم المنجمية صلاحيات تعيين جديدة

2022-09-08 / 16:27
Photo of بايتاس: “الحكومة أجابت هاته السنة عن أكثر من خمسة آلاف سؤال كتابي و شفهي”

بايتاس: “الحكومة أجابت هاته السنة عن أكثر من خمسة…

2022-09-08 / 15:43
Photo of تحرش السفير الإسرائيلي بمغربيات.. بايتاس: الحكومة لم تناقش الموضوع

تحرش السفير الإسرائيلي بمغربيات.. بايتاس: الحكومة لم تناقش الموضوع

2022-09-08 / 15:08
Photo of وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي يستعرض مخطط إصلاح القطاع أمام الحكومة

وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي يستعرض مخطط إصلاح…

2022-09-08 / 14:46
Photo of الحكومة عن مشاركة المغرب بالقمة العربية: “لكل حادث حديث”

الحكومة عن مشاركة المغرب بالقمة العربية: “لكل حادث حديث”

2022-09-08 / 14:39

‫9 تعليقات

  4. وزارة التربية والتعليم دارت زوين مع النقابة عطيني نعطيك هههههه اين الكفاءة ؟؟؟

  8. الزردة الحكومية من نهار بدأت الحكومات في هذا البلد التعيين في مناصب عليا المغرب كامل رجع مناصب عليا و السؤال من يعين في هذه المناصب العليا؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق