الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا بأربع وزارات
هبة بريس ـ الرباط
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و حسب بلاغ للحكومة، فقد تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين ايت إحداد عبد الكريم، مدير التجهيزات المائية.
وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، قطاع التكوين المهني تم تعيين السباق محمد، مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين باهي الحسين، مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، تم تعيين إدريس التازي، مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
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9 تعليقات
تقسيم الغنيمة اما الحالة المعيشية للمواطن البصيط لاشان لهم
حكومة فاشلة بكل المقاييس
ههههه من نهار بداو وهوما يصادقو على تعيينات عليا هههه
وزارة التربية والتعليم دارت زوين مع النقابة عطيني نعطيك هههههه اين الكفاءة ؟؟؟
دكشي لي كتعرفو فقط
الحكوم تقسم الكعك
منكم واليكم
الزردة الحكومية من نهار بدأت الحكومات في هذا البلد التعيين في مناصب عليا المغرب كامل رجع مناصب عليا و السؤال من يعين في هذه المناصب العليا؟
هانيا الشعب يخلص.