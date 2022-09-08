الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا بأربع وزارات

هبة بريس ـ الرباط

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ للحكومة، فقد تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين ايت إحداد عبد الكريم، مدير التجهيزات المائية.

وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، قطاع التكوين المهني تم تعيين السباق محمد، مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين باهي الحسين، مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، تم تعيين إدريس التازي، مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.

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