الحكومة عن مشاركة المغرب بالقمة العربية: “لكل حادث حديث”

هبة بريس - لبنى أبروك

تزامنا وحلول وزير العدل الجزائري لتسليم دعوة للمملكة المغربية لحضور أشغال القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، علقت الحكومة حول إمكانية مشاركة المغرب.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “هناك زيارة لمبعوث وبلاغ وزارة الخارجية واضح”

وأضاف بايتاس قائلا “لكل حادث حديث.”

هذا ويشار الى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أعلنت أمس الأربعاء على موافقة استقبال المبعوث الجزائري، حاملا دعوة للمغرب للمشاركة في أشغال القمة العربية المنعقدة فاتح نونبر القادم بالجزائر.

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