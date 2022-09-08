أخنوش: الحكومة حريصة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية

2022-09-08 / 14:26
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة.

وأبرز السيد أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن ذلك تم بفضل الدعم المالي الذي قدمته الحكومة لِلنَّاشِرِينْ بميزانية 105 مليون درهم.

وأشاد رئيس الحكومة بالمناسبة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف الأقاليم، والذي ساهمت فيه الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية، منوها بالمناسبة بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ على انخراطهم الفَعَّال في إنجاح الدخول المدرسي.

وأبرز أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهميةً خاصة، حيث سَيَعْرِفُ الانطلاقة الفعلية لِخَارِطَة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مع مخرجات الُمشَاوَرَات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.

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تعليق واحد

  1. كدوب فكدوب ماكاينش الكتاب اللي مازادش والدفاتر وباقي الأدوات كاين اللي ضوبل وكاين اللي فات الضوبل واش أعباد الله. دفتر ديال 50 ورقة تايبدا ب 5,50 حتى ل 9 ديال الدراهم

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