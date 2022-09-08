الحكم ب 9 أشهر نافذة في حق زوجة الميلودي
نجلاء مزيان
قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يومه الخميس 8 شتنبر بحبس زوجة الفنان الشعبي عاد الميلودي 9 أشهر نافذة .
و تمت متابعت زوجة الميلودي بتهم تتعلق بـ “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم”، في حين يتابع ابنها في حالة سراح بتهم تتعلق بـ ” اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، عدم الامتثال، السير في الاتجاه الممنوع، سياقة مركبة بطريقة تشكل خطرا على باقي مستعملي الطريق ” .
و يشار أن الإدارة العامة للأمن الوطني تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي تظهر فيه زوجة الميلودي و هي تعرقل عمل عناصر الشرطة، حيث أصدرت بلاغا توضيحيا يتضمن تفاصيل النازلة.
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3 تعليقات
اللي ما رباوهش والديه يربيه المخزن . تحية تقدير للقضاء المغربي
يحيا العدل
شفت الفيديو الصراحة تستاهل العقاب دارت السيبة. من المفروض ان عائلة فنان يجب أن تكون قدوة وليس العكس.وبالخصوص في حق أسرة الأمن التي تسهر على أمن المواطنين.