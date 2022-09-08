الحكم ب 9 أشهر نافذة في حق زوجة الميلودي

نجلاء مزيان

قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يومه الخميس 8 شتنبر بحبس زوجة الفنان الشعبي عاد الميلودي 9 أشهر نافذة .

و تمت متابعت زوجة الميلودي بتهم تتعلق بـ “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم”، في حين يتابع ابنها في حالة سراح بتهم تتعلق بـ ” اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، عدم الامتثال، السير في الاتجاه الممنوع، سياقة مركبة بطريقة تشكل خطرا على باقي مستعملي الطريق ” .

و يشار أن الإدارة العامة للأمن الوطني تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي تظهر فيه زوجة الميلودي و هي تعرقل عمل عناصر الشرطة، حيث أصدرت بلاغا توضيحيا يتضمن تفاصيل النازلة.

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