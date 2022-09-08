عزيز أخنوش

أخنوش: العمل التشريعي والرقابي تميز بتنزيل جيل جديد من الإصلاحات

2022-09-08 / 13:55
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هبة بريس

أشاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، بالحصيلة التشريعية للحكومة، مبرزا أن العمل التشريعي والرَّقَابي للسنة الأولى من الولاية الحالية تَمَّيز بتنزيل جَيْلٍ جديدٍ من الإصلاحات الكبرى التي تُطلقها المملكة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن الحصيلة التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أمام المجلس، تُبرز إيلاء الحكومة أهمية كبرى للتشريع، باعتباره مدخلا أساسيا لتنفيذ البرنامج الحكومي ومواكبة مختلف الأوراش التنموية.

وَهُوَ ما تَعْكِسُهُ على وجه الخصوص، يضيف السيد أخنوش، مصادقةُ المجلس الوزاري على القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون إطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، وإِحالتهما على البرلمان، في ظرف السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية.

ونوه رئيس الحكومة برُوح التَّوَافُق التِّي مَيَّزَتْ هذه السنة التشريعية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، لاسيما البرلمان بمجلسيه.

وخلص إلى أن تَفَاعُل الحكومة الإيجَابِي مع مختلف المبادرات الرَّقَابِيَة مكن من تَكْرِيس أدوار البرلمان كفضاء دستوري مسؤول عن احتضان النقاش السياسي العمومي.

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