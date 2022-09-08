“البام” يدعو الحكومة إلى محاربة المضاربة في أسعار اللوازم الدراسية

هبة بريس - الرباط

دعا حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى ضرورة محاربة المضاربة في أسعار اللوازم الدراسية، واحترام القوانين في مجال التعليم الخاص، وحماية المواطنين والتصدي بحزم لبعض المضاربات غير الأخلاقية في سوق اقتناء المطابع واللوازم المدرسية.

ودعا المكتب السياسي للحزب الحكومة في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأخير، إلى استثمار محطة الدخول السياسي والبرلماني الجديد، في استحضار تام لحجم الإكراهات والتحديات الخارجية والداخلية، من أجل الإسهام في الرفع من إيقاع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسير فيها الحكومة”.

كما دعا الحزب، فريقيه البرلمانيين إلى مواصلة الحضور داخل المؤسسة التشريعية، وقيامهما بأدوارهما الكاملة في التزام تام بميثاق الأغلبية الحكومية، والانخراط بنجاعة في الإصلاحات التشريعية المستعجلة التي ستعرفها المؤسسة التشريعية في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاقتصاد والمالية، وتحسين جاذبية الاستثمار، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون وغيرها من القوانين.

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