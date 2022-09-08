نصبوا على مواطنين بدعوى تهجيرهم للخارج.. إيقاف 3 أشخاص بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و54 سنة، وهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني وسيدة ومستخدم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في النصب والاحتيال.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في استدراج الضحايا في الراغبين في الهجرة للعمل بالخارج، والذين يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل وعود وهمية بتمكينهم من عقود عمل، حيث تنحصر مهمة المشتبه فيها الموقوفة في إطار هذه القضية في تزوير العقود المستعملة في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

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