نصبوا على مواطنين بدعوى تهجيرهم للخارج.. إيقاف 3 أشخاص بالبيضاء
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و54 سنة، وهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني وسيدة ومستخدم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في النصب والاحتيال.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في استدراج الضحايا في الراغبين في الهجرة للعمل بالخارج، والذين يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل وعود وهمية بتمكينهم من عقود عمل، حيث تنحصر مهمة المشتبه فيها الموقوفة في إطار هذه القضية في تزوير العقود المستعملة في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.
9 تعليقات
على القضاء ان يشدد العقوبة في ذالك لان التهم واضحة في حقهم..
رسالة الى جميع المواطنين ان يكونوا في وعي تام بما يقع في النصب والاحتيال حتى لا يصبحوا ضحايا ..
وما اكثر النصب والاحتيال والسرقة في مجتمعنا واخذ أموال الغير بدون موجب شرعي..
الهجرة غير الشرعية هي نوع من أنواع الانتحار اتقوا الله يا معشر الشباب ..
الشعب يبحث عن حلول للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد الى ويأمل الى العيش الكريم..
نتمنى من القضاء ان يعاقبهم باقصى العقوبات ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه اللعب بارواح المواطنين ..
يجب إعادة النظر في المنظومة القضائية للاحكام التي تصدرها وتغييرها للردع ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كثر الفساد والسرقة والنصب والاحتيال ..
نتمنى من الشباب تغيير وجهة نظره في الهجرة للخارج وان تكون شرعية وليس عكس ذالك ..