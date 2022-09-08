أمن القنيطرة يوقف مروج أوراق مالية مزورة

2022-09-08 / 11:47
0
هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس 08 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكايات تتهمه بالتورط في تزوير أوراق مالية من فئة 200 درهم، واستعمالها في إتمام عمليات شراء لمقتنيات وخدمات معروضة للبيع على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز مجموعة من المقتنيات والهواتف الذكية التي يحتمل أنها من متحصلات تصريف العملات المزورة، فضلا عن حجز معدات معلوماتية وطابعة وجهاز مسح ضوئي يشتبه في استعمالها في عمليات التزييف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الخميس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير أممي: بلوغ المساواة الكاملة بين الجنسين قد يستغرق 3 قرون

تقرير أممي: بلوغ المساواة الكاملة بين الجنسين قد يستغرق…

2022-09-08 / 10:38
Photo of أمن البيضاء يوقف قاصرا متورطا في عملية سرقة بالخطف

أمن البيضاء يوقف قاصرا متورطا في عملية سرقة بالخطف

2022-09-08 / 10:11
Photo of رسميا.. عطلة الأبوة بالمغرب تدخل حيز التنفيذ

رسميا.. عطلة الأبوة بالمغرب تدخل حيز التنفيذ

2022-09-08 / 10:05
Photo of تورط في حيازة سلاح أبيض ل”الانتقام” من مشجعين كرويين.. إيقاف شخص بسلا

تورط في حيازة سلاح أبيض ل”الانتقام” من مشجعين كرويين..…

2022-09-08 / 09:29
Photo of السكوري يعطي الانطلاقة الفعلية للموسم التكويني ويعد بإصلاح القطاع

السكوري يعطي الانطلاقة الفعلية للموسم التكويني ويعد بإصلاح القطاع

2022-09-08 / 09:17
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-08 / 09:08
Photo of أكادير : إيداع خليجي السجن بعد أن وجه طعنة لفتاة بأحد فنادق المدينة

أكادير : إيداع خليجي السجن بعد أن وجه طعنة…

2022-09-08 / 00:37
Photo of آيت طالب يستنجد بممرضي وممرضات التخذير والانعاش لسد الخصاص

آيت طالب يستنجد بممرضي وممرضات التخذير والانعاش لسد الخصاص

2022-09-07 / 23:20
Photo of وزارة التعليم العالي ..هذه حقيقة الاتفاق “المزعوم” مع الجهات الأوكرانية

وزارة التعليم العالي ..هذه حقيقة الاتفاق “المزعوم” مع الجهات…

2022-09-07 / 22:09
Photo of الدرك الملكي يحجز أطنانا من الأكياس البلاستيكية ضواحي طرفاية..

الدرك الملكي يحجز أطنانا من الأكياس البلاستيكية ضواحي طرفاية..

2022-09-07 / 21:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق