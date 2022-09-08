أمن القنيطرة يوقف مروج أوراق مالية مزورة

هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس 08 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكايات تتهمه بالتورط في تزوير أوراق مالية من فئة 200 درهم، واستعمالها في إتمام عمليات شراء لمقتنيات وخدمات معروضة للبيع على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز مجموعة من المقتنيات والهواتف الذكية التي يحتمل أنها من متحصلات تصريف العملات المزورة، فضلا عن حجز معدات معلوماتية وطابعة وجهاز مسح ضوئي يشتبه في استعمالها في عمليات التزييف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الخميس.

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