لقجع للبدراوي: “مايمكنش نقول لا لأي مشروع سيعطي مستقبلا لاعبين للرجاء و المنتخب”

2022-09-08 / 12:10
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هبة بريس ـ رياضة

في تدوينة له، أكد عزيز البدراوي أنه جالس فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و تحدثا عن مجموعة من الأمور التي تخص النادي الأخضر.

و في هذا الصدد، قال البدراوي بأنه قدم طلبا لرئيس الجامعة قصد بناء ملعبين إضافيين بأكاديمية النادي بالمساحات الفارغة غير المستغلة و وافق فوزي لقجع فورا على هذا الطلب.

و كما هو معروف على فوزي لقجع استجابته و تجاوبه مع كل المطالب التي تروم النهوض بكرة القدم الوطنية، قال البدراوي: “لقجع قال لي بالحرف ما يمكنش نقول لا لأي مشروع غادي يعطي مستقبلا لاعبين لفريق الرجاء و للفريق الوطني”.

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