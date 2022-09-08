أمن البيضاء يوقف قاصرا متورطا في عملية سرقة بالخطف

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء 7 شتنبر الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة ، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية.

وكان المشتبه فيه قد ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بصدد اقتسام عائدات إجرامية برفقة شخص آخر، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من توقيف المشتبه فيه واسترجاع الحقيبة النسائية والوثائق الشخصية موضوع بلاغ السرقة، بينما البحث لا زال متواصلا لتوقيف المشتبه فيه الثاني الذي تم تشخيص هويته الكاملة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة على خلفية البحث القضائي الذي تجريه فرقة الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية.

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