رسميا.. عطلة الأبوة بالمغرب تدخل حيز التنفيذ

2022-09-08 / 10:05
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هبة بريس

رسميا، دخل قانون إجازة الأبوة بالمغرب حيز التنفيذ، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها 7122 بتاريخ 1 سبتمبر، قرارا يقضي باستفادة الأب الموظف من عطلة مدفوعة الأجر، وذلك وفق قانون رقم 30.22، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس النواب يوم الـ25 يوليوز الماضي بالإجماع.

ويقضي القانون الجديد، بمنح الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو عند كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا، عطلة أبوة مدتها 15 يوما.

ويستفيد الموظف من هذه العطلة بعد تقدمه بطلب خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به 14 أسبوعا.

كما تستفيد وفق مشروع القانون المرأة الموظفة في القطاع العام التي أسندت لها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا، من عطلة مدتها أربعة عشر أسبوعا مدفوعة الأجر.

ويمكّن القانون الموظفة من رخصة للإرضاع مدتها ساعة واحدة يوميا، منذ تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، وإلى غاية بلوغ الطفل سن أربعة وعشرين يوما.

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تعليق واحد

  1. للاشارة 15 اليوم ابوة للقطاع العام اي موضفي الدولة و 3 ايام لموضفي القطاع الخاص الحكومة لا يهمها امر المستخدمين في القطاع الخاص .

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