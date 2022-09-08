تورط في حيازة سلاح أبيض ل”الانتقام” من مشجعين كرويين.. إيقاف شخص بسلا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، يوم الأربعاء 07 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين الجسدية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيه في حيازة السلاح الأبيض بغرض استعماله في ارتكاب اعتداءات جسدية في حق أشخاص محسوبين على إحدى إلترات مشجعي الفرق الرياضية، وذلك بدافع الانتقام على خلفية تورطهم في إحداث خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي تابريكت بمدينة سلا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع شخص ثان كان برفقته لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تابريكت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0