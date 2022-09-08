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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-08 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نزول زخات وتكون خلايا رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، والجنوب-الشرقي والهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية مصحوبة بقطرات متفرقة وخلايا رعدية محتملة.

وسيظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب -الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية، مع تكون كتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبالشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية.

وستسجل هبات رياح محليا قوية بعض الشيء بكل من جنوب المنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى، والجنوب-الشرقي، والأطلس وبالسواحل الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس و بالريف الغربي، وما بين 24 و 29 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 17 و31 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة.

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