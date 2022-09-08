أكادير : إيداع خليجي السجن بعد أن وجه طعنة لفتاة بأحد فنادق المدينة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أمرت النيابة العامة بأكادير اليوم الاربعاء 7 شتنبر الجاري، بايداع سائح من جنسية خليجية، السجن المدني بايت ملول، في انتظار محاكمته بالمنسوب له .
وقالت مصادرنا ، أن النيابة العامة قد إستمعت للسائح المتهم في هذه القضية لأخذ أقواله في الموضوع، وهو ما أعقبه إيداعه السجن في انتظار بدء أطوار محاكمته خلال الأيام المقبلة.
يشار إلى أن السائح الخليجي الذي يحمل الجنسية الكويتية اعتدى على فتاة ، حيث وجه لها طعنة بسلاح أبيض على مستوى الظهر، ما تسبب لها في جرح غائر عجل بنقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
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16 تعليقات
هدو ضصرو بزاف خاصهم لي يحدها لهم
على السلطات القضاىية فتح تحقيق معمق واذا تبي ان الساىح الكويتي هو المعتدي فيجب تنزيل العقوبة في حقه دون الافلات من العقاب ليكون عبرة لغيره لأننا في دولة الحق والقانون ولسنا في عالم الغاب
هذا سببه السياحة الجنسية
يجب فتح تحقيق نزيه لمعرفة أسباب اقدام هذا الخليجي على طعن الفتاة..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا يجب على هذا السائح ان يأخذ درسا قاسيا حتى لا يتعدى على الفتيات …
لو كنت قاضيا لحكمت عليه بالاعدام وقليل عليه لأنه تعدى على فتاة لاذنب لها ولاحولة لها إلا بالله العلي العظيم ..
لو كنا في بلاده هل ستعطينا أنفسنا بفعل هذه الأفعال الإجرامية في حق فتياتهم بطبيعة الحال لا نستطيع فعل ذالك لأن لدينا أخلاق لاتسمح لنا بذالك لهذا يجب تطبيق عليه القصاص…
يجب تطبيق عليه القصاص لأنها عقوبة مقدرة شرعية لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه باحسان وذالك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب أليم…..
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون…) حسنا الله ونعم الوكيل فيه
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق وتجد مبرر لهذه الجريمة البشعة التي قام بها هذآ السائح الخليجي في حق الفتاة التي لاذنب لها.
ربما لم يكن في وعيه وهذا ما أدى به إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها هذه الفتاة…ولكن مع ذالك يجب معاقبته باقصى عوقبة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الجرائم البشعة..
قتل النفس تعتبر من الجرائم البشعة التي حرمها الله لهذا يجب ان يحكم على هذا السائح باقصى عوقبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل.
على الله مايطلقوهش كيفما طلقوا الكويتي اللي اغتصب قاصر
يجب على فتيات المغرب ان يأخذن الحيطة والحذر من هؤلاء السائحين الخليجين لأنهم هكذا يعاملون الفتيات المغربيات ..
ربما شرب الخمر جعله لايفكر ماذا يفعل ما أدى به إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الفتاة..
نطالب من الحكومة المغربية أن لا ترسله إلى بلده بل تقوم بمحاكمته هنا بالمحكمة العليا بالمغرب مع تشديد الحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة.