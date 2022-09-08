أكادير : إيداع خليجي السجن بعد أن وجه طعنة لفتاة بأحد فنادق المدينة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أمرت النيابة العامة بأكادير اليوم الاربعاء 7 شتنبر الجاري، بايداع سائح من جنسية خليجية، السجن المدني بايت ملول، في انتظار محاكمته بالمنسوب له .

وقالت مصادرنا ، أن النيابة العامة قد إستمعت للسائح المتهم في هذه القضية لأخذ أقواله في الموضوع، وهو ما أعقبه إيداعه السجن في انتظار بدء أطوار محاكمته خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن السائح الخليجي الذي يحمل الجنسية الكويتية اعتدى على فتاة ، حيث وجه لها طعنة بسلاح أبيض على مستوى الظهر، ما تسبب لها في جرح غائر عجل بنقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

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