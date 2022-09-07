محلل سياسي إسرائيلي..اذا كانت “مزاعم التحرش”حقيقية فإنها ستكون “مدعاة للسخرية”

هبة بريس _ الرباط

تجري وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقيقا في تهم تخص بعثتها التي عينت بالرباط مما اثار تساؤلات عما إذا كانت مزاعم الجنسية والمالية يمكنها أن تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان قال إنه إذا كانت المزاعم المتداولة في وسائل الإعلام منذ أيام حقيقية، فإنها ستكون “مدعاة للسخرية”.

وقال نيسان إن “هذه الأمور لا تزال قيد التحقيق، وديفيد غوفرين موجود حاليا في إسرائيل، ويتم التحقيق معه من قبل مدير عام وزارة الخارجية لمعرفة ما حدث وإن كان قد استغل منصبه فعلا كممثل إسرائيل في المغرب ليقوم بعلاقات جنسية مع نساء مغربيات من عدمه”.

وأضاف “إذا صحت الأخبار بأنه فعلا تصرف فعلا بشكل غير لائق، وبشكل خاص في دولة عربية، فأعتقد أن وزارة الخارجية ربما ستطلب منه أن يستقيل من وظيفته ومن وزارة الخارجية برمتها .

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