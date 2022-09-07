برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى ماري إليزابيت تراس
هبة بريس _ و م ع
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ماري إليزابيت تراس، بمناسبة تعيينها وزيرة أولى للمملكة المتحدة.
ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لي، بمناسبة تعيينكن وزيرة أولى للمملكة المتحدة إثر انتخابكن زعيمة لحزب المحافظين، أن أبعث إليكن بأحر تهانئي وأطيب متمنياتي بكامل التوفيق في مهامكن السامية، في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق، وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرقي”.
وقال الملك محمد السادس، في هذه البرقية “كما يسرني أن أشيد بأواصر الصداقة العريقة القائمة بين بلدينا وبالدينامية الجديدة، التي تشهدها علاقات التعاون المثمر والبناء بينهما، مؤكدا لكن عزمي على العمل سويا مع معاليكن، للمضي قدما في تعزيز وتمتين الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين”.
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11 تعليقات
أينكم يا أصحاب لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ،هاهي أحد أقوى دول العالم تحكمها إمرأة وفلحت
تحيا الإمبراطورية المغربيه الضاربة في عمق التاريخ أقدم مملكه في العالم بعد اليابان
الله يحفظك وعطيك الصحة والعافية.
عاش الملك نحبك فالله ونفتخر بك
Allah insar sidna
دمت فخرا لهذه الامة
دائما سباقا يا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرك الله إلى هته تهنئات الدبلوماسية
عاش الملك حفظك الرحمان كما حفظت به الذكري الحكيم ونصرك نصرا عظيما عاشت المملكة المغربية الشريفة
اللهم احفظ بلادنا وملكنا من كل سوء
حفظ الله ملكنا الهمام
حفظ الله جلالة الملك محمد السادس وأطال في عمره