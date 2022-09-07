إعلان أول إصابة بجدري القردة في مصر

هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، ثبوت إصابة مواطن مصري بفيروس جدري القردة. وقالت الوزارة إن المصاب “يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة في إحدى الدول الأوربية والمترددين عليها”.

وقالت أن حالة المريض مستقرة وقد وضع في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل، مؤكدة “اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية”.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية في 24 يوليو أعلى مستوى من التأهب معلنةً “حال طوارئ صحّية عامّة على نطاق دولي”، لتعزيز مكافحة المرض.

وفي 25 أغسطس الماضي، أعلنت المنظمة أنها لاحظت انخفاضا بنسبة 21 في المئة في عدد الإصابات الجديدة بجدري القردة المسجلة في جميع أنحاء العالم، مع بدء تباطؤ المرض في أوروبا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس “في بداية تفشي المرض، كانت معظم الإصابات المبلّغ عنها في أوروبا، والجزء الأقل في القارة الأميركية. وانعكس الوضع حالياً، حيث سجلت أوروبا أقل من 40 في المئة من عدد الإصابات والقارة الأميركية 60 في المئة منها”.

وأكد في مؤتمر صحفي أنّ “في أميركا اللاتينية خصوصاً يؤدي الوعي غير الكافي أو تدابير الصحة العامة غير الكافية إلى جانب عدم الحصول على اللقاحات، إلى زيادة تفشي المرض”.

كان انتشار مرض جدري القردة في السابق يقتصر على وسط افريقيا وغربها، وتفشى منذ مايو في أجزاء أخرى من العالم بينها أوروبا والولايات المتحدة، وتم تسجيل 44464 إصابة اعتبارا من 24 أغسطس في العالم، بينها 13 حالة وفاة، وفق أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

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