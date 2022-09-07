الدرك الملكي يحجز أطنانا من الأكياس البلاستيكية ضواحي طرفاية..

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أكدت مصادر أمنية أنه جرى صبيحة اليوم الأربعاء،7 سبتمبر الجاري، نواحي مدينة طرفاية حجز كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية، كانت داخل شاحنة كبيرة قادمة من الدار البيضاء، خلال عملية مراقبة وتتبع دقيق قامت بها مصالح الدرك الملكي لاخفنير، العملية جاءت بناء على معلومات ومعطيات توصلت بها مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، التي كانت كافية لبناء عملية مفاجئة قامت بها ذات المصالح الأمنية، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية الوافد الجديد ورئيس المركز الترابي لمركز جماعة اخفنير.

ووفق المعلومات التي تتوفر عليها “صحيفة هبة بريس″، فإن هذه الكمية المحجوزة ، تقدر حسب المصادر ذاتها ، بما يناهز 3 أطنان ونصف الطن من الاكياس البلاستيكيه، كانت محملة على متن شاحنة كبيرة، قادمة من مدينة الدار البيضاء، لتقف عجلاتها بالحجز الأمني الواد الواعر، الواقع ضمن النفوذ الترابي، بإقليم طرفاية.

وتأتي هذه العملية ايضا لأجل اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، حيث قامت الدولة بمجهودات كبيرة من أجل التخلص نهائيا من استعمالها على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيكَلة التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة.

وذي صلة بالموضوع، حسب مصادر الجريدة، فإنه خلال الاسبوع الماضي قامت ذات المصالح الأمنية بجماعة أخفنير، من حجز شاحنة كانت محملة بأطنان من الأسماك المهربة بالحجز الأمني الواد الواعر، وبعد إستشارة النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية العيون، و تشكيل لجنة مشتركة و مختلطة، مكونة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و الدرك الملكي ، والسلطة المحلية و الإقليمية، و المصلحة البيطرية، و المكتب الصحي الجماعي، و المصالح البيطرية، تقرر إتلاف وحرق الكمية المحجوزة من الاسماك المهربة ، بمنطقة خلاء على مشارف الشريط الساحلي الرملي بجماعة اخفنير.

وقد أسفرت هذه العملية التي استحسنتها ساكنة المنطقة، و وصفتها بالنوعية والاستباقية ، عن حجز الشاحنة موضوع الاسماك المهربة غير الصالحة للاستهلاك، في الوقت الذي وضعت مصالح المركز الترابي أخفنير ، سائق الشاحنة تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث التمهيدي الذي يجرى تحت الإشراف الفعلي لممثل الحق العام، لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة العيون.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0