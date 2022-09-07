محلل جيوسياسي ..اتهامات للبعثة الإسرائيلية يمكن أن تحدث توابع سلبية على العلاقات بين البلدين

هبة بريس _ الرباط

تثار تساؤلات عما اذا كانت مزاعم المخالفات الجنسية والمالية التي توجه للبعثة الاسرائيلية قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية .

المحلل الجيوسياسي المغربي، الفقير المهدي قال أنه ” يمكن أن تكون هناك توابع سلبية على العلاقات وتطورها، وربما إذا تأكد أن هذه البعثة تمارس أعمالا مخالفة للقانون المغربي في التراب الوطني سوف تقع تحت طائلة القانون”.

واضاف أن “هذا الأمر حتى الآن يتعلق بتنظيم العمل القنصلي ومكتب الاتصال الإسرائيلي وليس الجانب المغربي، إلا إذا كان هناك تعد على القوانين المغربية”، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي رد من الجانب المغربي حتى اللحظة.

وأوضح في تصريح للحرة أن “الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل القنصلي تعتبر أن الأراضي التي تقع فيها البعثات الدبلوماسية تابعة للدولة المستضافة”.

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