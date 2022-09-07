بعد اعلان توظيف 20 الف استاذ متعاقد ..هل يلغي بنموسى شرط السن ؟
أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فتح الباب لتوظيف 20 ألف أستاذة وأستاذ من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث من المرتقب أن تجري مباراة التوظيف في أكتوبر المقبل.
وجاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء بالرباط، بمناسبة الدخول المدرسي ، حيث اعتبر أن هذا العدد من التوظيفات سيساهم في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها عدد من المؤسسات.
ومنذ اعلان بنموسى عن قرب فتح باب التوظيف لهذا العدد الكبير من اطر الاكيميات، استحضرت شريحة واسعة من المجازين شروط الولوج لمباراة توظيف اطر الاكاديميات ، مطالبين بنموسى بالغاء شرط الانتقاء والسن (30 سنة) .
الوزارة الوصية كانت قد اعتبرت ان شرط تحديد السن في 30 سنة يروم جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الناجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.
وفي جانب اخر ترى شريحة واسعة بان شروط بنموسى تعتبر اجحاف في حق شريحة واسعة من المجازين كابدت من أجل الحصول على هذه الشهادة، لتجد نفسها مقصية من حقها في المشاركة في المباراة ، مطالبين بفتح المباراة في وجه الجميع، عوض اقتصارها على فئة محدودة من خريجي الجامعات والمعاهد.
14 تعليقات
Ya rebi ana Andi 48 Sana Andi izaza f 1999
نتمنى الغاء الانتقاء وتسقيف السن لان البطالة في ارتفاع ملحوظ..
لم نعد نرغب في وجود هذه الحكومة بصفة نهائية لانها لم تصلح بل تفسد اكثر ..
كان يجب اجاد حلول للشباب المعطلين قبل اتخاد هذا الاجراء الاقصائي من طرف الحكومة لان الوزير المعني يعمل في اطار حكومي وليس بمعزل منه وهدفهم هو القضاء على حياة المعطلين..
وزير التعلبم المغربي لم ينتخبه الشعب تكنوقراط لذلك لا يمثلنا نهائيا..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم مجموعة من اللصوص على هيئة حكومة يأكلون حق الفقراء والمساكين..
يجب على وزارة التربية الوطنية والتعليم ان تسلط الضوء على اصلاح التعليم وليس تسقيف السن..
يجب على الحكومة الأخذ بعين الإعتبار لمطالب الشباب العاطلين الذين بلغوا سن 50 ولا والو متشبثين بالامل ..
يجب الوقوف ضد قرارات العشوائية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي على تسقيف السن والانتقاء..
مجزرة في حق الآلاف الشباب العاطل ومصيرهم ماذا سوى البحر او الشارع..
الغاء تحديد السن يفتح فرصة لجميع المغاربة. لا للاقصاء بسبب السن.
مباراة التهميش وكسر الخواطر والحكرة
الله المستعان
#لا_للإنتقاء
#لا_للإقصاء
#نعم_لتكافؤ_الفرص
#المجازون_يعانون_من_البطالة
#لا_لتحديد_السن
استراتيجية 30 سنة هي الهدف منها ليس وضع حد أقصى لتوظيف الأساتذة بل لكبح ترشح دوي الشهادات للعليا لأنهم بعد التوظيف يطالبون بتسوية الوضعية زيادة على أن واضع القرار يدرس أبناءه في القطاع الخاص و لا يهمه العام هل سيدير أساتذة في مستوى عالي و سوف يكون أداؤهم أفضل