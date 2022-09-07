بعد اعلان توظيف 20 الف استاذ متعاقد ..هل يلغي بنموسى شرط السن ؟

هبة بريس - الرباط

أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فتح الباب لتوظيف 20 ألف أستاذة وأستاذ من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث من المرتقب أن تجري مباراة التوظيف في أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء بالرباط، بمناسبة الدخول المدرسي ، حيث اعتبر أن هذا العدد من التوظيفات سيساهم في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها عدد من المؤسسات.

ومنذ اعلان بنموسى عن قرب فتح باب التوظيف لهذا العدد الكبير من اطر الاكيميات، استحضرت شريحة واسعة من المجازين شروط الولوج لمباراة توظيف اطر الاكاديميات ، مطالبين بنموسى بالغاء شرط الانتقاء والسن (30 سنة) .

الوزارة الوصية كانت قد اعتبرت ان شرط تحديد السن في 30 سنة يروم جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الناجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.

وفي جانب اخر ترى شريحة واسعة بان شروط بنموسى تعتبر اجحاف في حق شريحة واسعة من المجازين كابدت من أجل الحصول على هذه الشهادة، لتجد نفسها مقصية من حقها في المشاركة في المباراة ، مطالبين بفتح المباراة في وجه الجميع، عوض اقتصارها على فئة محدودة من خريجي الجامعات والمعاهد.

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