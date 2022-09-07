لبيد ردا على واشنطن: لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار

2022-09-07 / 19:23
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هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، مساء الأربعاء، إن أحدا لن يملي على جيش بلاده تعليمات إطلاق النار، وذلك ردا على طلب أمريكي عقب نشر نتائج تحقيق خاص باغتيال الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

والإثنين، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل: “سنواصل الضغوط على شركائنا الإسرائيليين حتى يدرسوا بعمق السياسة والسلوك بكل ما يتعلق بقواعد الاشتباك ودراسة خطوات إضافية لتجنب إصابة مواطنين، والدفاع عن الصحافيين ومنع المزيد من المآسي”.

وأثار هذا التصريح غضبا رسميا واسعا في إسرائيل، وقال لبيد في تصريحات نقلتها قناة “كان” العبرية الرسمية: “لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار”.

وبينما كان يتحدث خلال حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط البحرية أضاف لبيد: “لن أسمح بمحاكمة جندي في الجيش الإسرائيلي دافع عن حياته في مواجهة إطلاق نار من إرهابيين”، على حد قوله.

ووصف اغتيال أبو عاقلة بـ”مأساة” وقعت خلال واقعة أطلق فيها من سماهم “إرهابيون” نيرانا كثيفة.

وتابع: “الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار أبدا بشكل متعمد على الأبرياء

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