مفارقة : “تبون” يدعو المغرب لحضور القمة العربية و”عمار بلاني” يتهم الرباط بمحاولة افشالها

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استقبال وزير العدل الجزائري الذي سيسلم دعوة رسمية للعاهل المغربي لحضور القمة العربية المقررة بالجزائر.

وأورد بيان الخارجية أنه “في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نوفمبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية”.

وأضاف البيان: “وهكذا، سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا”. وفي هذا السياق، أكد البيان أنه سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب.

وعلى عكس السالف ذكره وجهت الجزائر اتهامات للمغرب بمحاولة إفشال القمة العربية

ووصف السفير عمار بلاني المبعوث الجزائري الخاص للصحراء في تعقيب نشرته صحف جزائرية، تصريحات بوريطة بـ”المزايدات السخيفة”.

وقال إنها “رسكلة للخطاب المعتاد الذي يخفي حالة الإحباط والخيبة التي أصيب بها المغرب بعد فشله في محاولات تأجيل موعد انعقاد القمة العربية” المزمع عقدها في الجزائر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية قد صرّح أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز.

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