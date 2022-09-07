مفارقة : “تبون” يدعو المغرب لحضور القمة العربية و”عمار بلاني” يتهم الرباط بمحاولة افشالها

2022-09-07 / 18:15
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استقبال وزير العدل الجزائري الذي سيسلم دعوة رسمية للعاهل المغربي لحضور القمة العربية المقررة بالجزائر.

وأورد بيان الخارجية أنه “في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نوفمبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية”.

وأضاف البيان: “وهكذا، سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا”. وفي هذا السياق، أكد البيان أنه سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب.

وعلى عكس السالف ذكره وجهت الجزائر اتهامات للمغرب بمحاولة إفشال القمة العربية

ووصف السفير عمار بلاني المبعوث الجزائري الخاص للصحراء في تعقيب نشرته صحف جزائرية، تصريحات بوريطة بـ”المزايدات السخيفة”.

وقال إنها “رسكلة للخطاب المعتاد الذي يخفي حالة الإحباط والخيبة التي أصيب بها المغرب بعد فشله في محاولات تأجيل موعد انعقاد القمة العربية” المزمع عقدها في الجزائر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية قد صرّح أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز.

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‫3 تعليقات

  1. لا ثم،الف لا لحضور،المغرب لهاته،القمة،الفاشلة،اصلا، هذا رءي،مواطن،عادي ولكم الكلمة ايها،الوزير الخارجية

  2. ما عمر المغرب كان قليل النفس . يجب فتح الحدود اولا وايفاذ احد البارزين من حكومة الجزائر لدعوة ملكنا المحبوب الحضور الى هذه القمة العربية وشروط ملكيةومعربية

    مغربية معروفة لذى العالم قاطبة.وعاش من قال الله.الوطن.الملك.

  3. يجب ان لا ننسى أن الجزائر الشمالية لها حكومتان و رئيسان و هما متناقضان فهناك حكومة الدولة العميقة التي لها ناطق رسمي اسمه عمار بلاني و هناك دولة بمثلها لعمامرة فطرف يحاول انجاح و انعقاد القمة و الطرف الآخر يسعى الى افشالها.
    هناك دولة الكابرانات بمثلها طبون و هناك دولة شنخرية البوال.

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