اولاد تايمة : معسل مهرب يغزو محلات البقالة خارج أعين السلطات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد مدينة أولاد التايمة التابعة ترابيا لإقليم تارودانت، ظاهرة جديدة لا تتواجد بالعديد من المدن، تتمثل في بيع ” المعسل المهرب” بمحلات للمواد الغذائية.

هذه الظاهرة مكنت من تقريب ” المعسل” للشباب بالأزقة والدروب، وتتوفر ” هبة بريس” على صور لمحلات بيع المواد الغذائية أصبحت تتاجر في المعسل، خارج أعين السلطات .

ويستحود الشارع الرئيسي للمدينة الى جانب حي التقدم، عدد من المحلات تتاجر في هذه المادة لزبناءها خصوصا الشباب، بعدما أصبح ” المعسل” ينافس ” الخبز” وتقف طوابير من مستهلكيه في إنتظار دورها لاخد كمية ب ” التقسيط” .

وضعية تسائل رئيس مفوضية أولاد التايمة، الذي اصبح شغله الشغل هو التواجد بمطاعم بالمدينة رفقة أصدقاءه، في حين أن وضعية المدينة امنيا في تدهور، كان آخرها هجوم شخص ” مقرقب” على عائلة بحي الحريشة، وبثر يدها، ولولا تدخل فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن أكادير، لكان الجاني خارج المدينة، الى جانب ما يتداوله الشارع الهواري عن تورط أمنيين في علاقات، بعضهم إفتضح أمره و تم تنقيله تأديبيا الى إحدى مدن أخرى.

ملف المخدرات الذي بدوره، يحتاج الى فتح تحقيق، فمكان إرتكاب جريمة بثر يد فتاة، هو نفس المكان لترويج المخدرات.

مصادر الجريدة، تكشف أن هناك تجار للمخدرات، باتوا ينوافدون على المدينة، بعد إحساسهم بأنها تجارة مربحة، وهو ما يهدد الشباب بارتفاع المتعاطين للمخدرات، ولعل الجرائم التي تقع تكشف ذلك بالملموس.

هناك مسؤولين أمنيين لم يستوعبوا بعد المجهودات التي تبدلها المديرية العامة في محاربة المخدرات والجريمة، لكن العنصر البشري الغير مؤهل او المتهاون في رسالته، يعد عائق كبير، علما أنه تم افتتاح بناية مفوضية جديدة للامن، كما تم تجديد أسطول السيارات من أجل تمكين العناصر الأمنية من العمل بشكل أفضل.

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