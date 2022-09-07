الPPS ينبه إلى غلاء الكتب واللوازم المدرسية والخصاص في أطر التدريس

2022-09-07 / 17:45
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هبة بريس - الرباط

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، استمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات.

وأثار الحزب انتباه الحكومة، من جديد، إلى خطورة استمرارها في عدم اتخاذِ أيِّ إجراءٍ وازنٍ وملموس إزاء هذا الوضع الدقيق. ودعاها إلى ضرورة الإسراع ببلورة خطة وتدابير تُخفِّفُ من حدة الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

وكما فعلت عددٌ من البلدان، ذكِّـــرُ حزبُ التقدم والاشتراكية بما تقدم به من مقترحات بهذا الشأن، سواء من خلال اللجوء إلى الأداة الضريبية، أو من خلال أشكال مختلفة من دعم الأسر والقطاعات التي تئن تحت وطأة الغلاء، خاصة وأن هذا الوضع يتزامن مع الدخول المدرسي وإكراهاته.

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تعليق واحد

  1. خاصة لجنة تتبع اثمنة الكتب كتاب واحد ب135 درهم!هاد الشي بزاااااف
    المكتبات كيستغلو الفرص أكثر من القياس

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