تازة.. وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على ممرضتين بطب الأطفال

2022-09-07 / 17:02
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ع محياوي - هبة بريس

نفذت الأطر الصحية بمستشفى ابن باجة بمدينة تازة، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاحية ضد الاعتداء الجسدي الذي تعرضتا له ممرضتين بمصلحة طب الأطفال بذات المستشفى يوم أمس الثلاثاء من طرف مرافقين لمريض. الوقفة كانت مشكلة للمكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة،العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل .

و تم الإعتداء على الممرضتين، حسب مصدر هبة بريس ، بالضرب والركل من قبل مرافقين لأحد المرضى، حوالي الساعة الحادية عشرة ونصف ليلا، في المستشفى المذكور.

و على إثر هذا الإعتداء الشنيع ، فقد شهد جناح طب الأطفال بمستشفى ابن باجة بمدينة تازة، حالة استنفار ، وهو ما أدى إلى حدوث بلبلة داخل المستشفى وتكسير معدات ولوازم طبية ودفع باقي الأقسام الصحية إلى التوقف عن العمل مؤقتا حسب ذات المصدر، ومطالب بتدخل أمني روتيني بمحيط المستشفى الإقليمي .

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