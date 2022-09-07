تزوجت بالبرلماني آيت منة.. الشوبي يهنئ أسماء لمنور

نجلاء مزيان

حرص الممثل المغربي محمد الشوبي على تهنئة النجمة المغربية أسماء لمنور بمناسبة عقد قرانها على رجل الأعمال و البرلماني هشام آيت منة.

و كتب الشوبي عبر حائطه الفايسبوكي تدوينة جاءت كالتالي:”بالرفاه والسعادة لفنانتنا الجميلة الطروبة الرجاوية أسماء لمنور عقد قرانها على البرلماني آيت منة”.

و ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة المغربية أسماء لمنور حيث تم تداوله على نطاق واسع من طرف النشطاء و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

و في سياق متصل، فضلت الفنانة المغربية الالتزام بالصمت و عدم تأكيد أو نفي الخبر، في حين حاولنا ربط الاتصال بآيت منة إلا أن الأخير لا يرد على جواله.

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