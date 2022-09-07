تزوجت بالبرلماني آيت منة.. الشوبي يهنئ أسماء لمنور

2022-09-07 / 16:47
0
نجلاء مزيان

حرص الممثل المغربي محمد الشوبي على تهنئة النجمة المغربية أسماء لمنور بمناسبة عقد قرانها على رجل الأعمال و البرلماني هشام آيت منة.

و كتب الشوبي عبر حائطه الفايسبوكي تدوينة جاءت كالتالي:”بالرفاه والسعادة لفنانتنا الجميلة الطروبة الرجاوية أسماء لمنور عقد قرانها على البرلماني آيت منة”.

و ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة المغربية أسماء لمنور حيث تم تداوله على نطاق واسع من طرف النشطاء و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

و في سياق متصل، فضلت الفنانة المغربية الالتزام بالصمت و عدم تأكيد أو نفي الخبر، في حين حاولنا ربط الاتصال بآيت منة إلا أن الأخير لا يرد على جواله.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسماء لمنور تنفي خبر زواجها

أسماء لمنور تنفي خبر زواجها

2022-09-07 / 19:12
Photo of المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يحتفي بالسينما الإفريقية في دورته ال 15

المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا يحتفي بالسينما الإفريقية في…

2022-09-07 / 15:22
Photo of باولو سورينتينو رئيسا للجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

باولو سورينتينو رئيسا للجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

2022-09-07 / 14:05
Photo of مسرح الرحال في أكبر عرض بشوارع مدينة الدار البيضاء

مسرح الرحال في أكبر عرض بشوارع مدينة الدار البيضاء

2022-09-07 / 13:06
Photo of مليلية تستعد لاحتضان مهرجان “غير مسبوق” حول الثقافة الأمازيغية

مليلية تستعد لاحتضان مهرجان “غير مسبوق” حول الثقافة الأمازيغية

2022-09-06 / 19:17
Photo of المغربي “ريدوان” يشرف على ثلة من كبار الفنانين في افتتاح مونديال قطر

المغربي “ريدوان” يشرف على ثلة من كبار الفنانين في…

2022-09-06 / 14:19
Photo of مصر.. شيرين وحسام حبيب يمثلان أمام القضاء

مصر.. شيرين وحسام حبيب يمثلان أمام القضاء

2022-09-06 / 09:52
Photo of بحضور المشاهير …لينا أكدور تحتفل بإنجاز جديد

بحضور المشاهير …لينا أكدور تحتفل بإنجاز جديد

2022-09-05 / 17:18
Photo of إيمان بطمة مدافعة عن شقيقتها دنيا :” صوتها هو لي وصلها”

إيمان بطمة مدافعة عن شقيقتها دنيا :” صوتها هو…

2022-09-05 / 15:56
Photo of استخدم مشهدا من فيلمها.. نبيلة عبيد تشكر سعد لمجرد:”رسالتك وصلت”

استخدم مشهدا من فيلمها.. نبيلة عبيد تشكر سعد لمجرد:”رسالتك…

2022-09-05 / 13:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق