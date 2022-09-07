فاس.. الحبس النافذ لعنصر من القوات المساعدة بتهمة تكوين عصابة و الاتجار في المخدرات

2022-09-07 / 16:27
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هبة بريس - فاس

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق مسؤول في القوات المساعدة، على خلفية متابعته بتهم جنائية ثقيلة.

وأدانت ذات الغرفة، المسؤول المذكور وهو رتبة “قبطان” بسنتين سجنا نافذا بعد مؤاخذته بتهم “تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات ونقلها وتصديها”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد قررت مؤاخذة المتهم بما نسب إليه من تهم وعاقبت بنفس العقوبة التي ارتأت غرفة الجنايات الاستئنافية تأييدها وتأييد باقي الغرامة والتعويض المحكوم بها هذا الأخير الذي كان يعمل ضواحي الناظور.

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