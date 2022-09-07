سلا.. حجز ملابس جاهزة وأحذية رياضية بقيمة تناهز 70 مليون سنتيم

هبة بريس

مكنت التحريات التي قامت بها المصالح الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للرباط-سلا-القنيطرة، خلال الأسبوع الماضي، من استهداف أحد المستودعات الكائنة بمدينة سلا، حيث تم حجز ما يقارب من 4.900 وحدة بقيمة إجمالية تناهز 70 مليون سنتيم.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية أن ” التحريات التي قامت بها المصالح الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للرباط-سلا-القنيطرة خلال الأسبوع الماضي مكنت من استهداف أحد المستودعات الكائنة بمدينة سلا لإجراء عملية تفتيش باشرها رجال الجمارك العاملين بشعيبة الرباط بمعية عناصر الأمن الوطني، والتي أدت إلى حجز كمية كبيرة من الملابس الجاهزة وكذا الأحذية الرياضية، حيث بلغ مجموع الوحدات التي تم ضبطها خلال هذا التدخل ما يقارب من 4.900 وحدة بقيمة إجمالية تناهز 70 مليون سنتيم “.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتصدي لكافة أشكال التهريب وعلى مستوى مختلف نقط التدخل سواء منها الحدودية أو داخل التراب الوطني، وذلك بهدف حماية النسيج الاقتصادي الوطني وكذا المستهلك وأيضا المالية العمومية.

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