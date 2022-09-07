سلا.. حجز ملابس جاهزة وأحذية رياضية بقيمة تناهز 70 مليون سنتيم

2022-09-07 / 16:04
1
هبة بريس

مكنت التحريات التي قامت بها المصالح الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للرباط-سلا-القنيطرة، خلال الأسبوع الماضي، من استهداف أحد المستودعات الكائنة بمدينة سلا، حيث تم حجز ما يقارب من 4.900 وحدة بقيمة إجمالية تناهز 70 مليون سنتيم.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية أن ” التحريات التي قامت بها المصالح الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للرباط-سلا-القنيطرة خلال الأسبوع الماضي مكنت من استهداف أحد المستودعات الكائنة بمدينة سلا لإجراء عملية تفتيش باشرها رجال الجمارك العاملين بشعيبة الرباط بمعية عناصر الأمن الوطني، والتي أدت إلى حجز كمية كبيرة من الملابس الجاهزة وكذا الأحذية الرياضية، حيث بلغ مجموع الوحدات التي تم ضبطها خلال هذا التدخل ما يقارب من 4.900 وحدة بقيمة إجمالية تناهز 70 مليون سنتيم “.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتصدي لكافة أشكال التهريب وعلى مستوى مختلف نقط التدخل سواء منها الحدودية أو داخل التراب الوطني، وذلك بهدف حماية النسيج الاقتصادي الوطني وكذا المستهلك وأيضا المالية العمومية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تازة.. وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على ممرضتين بطب الأطفال

تازة.. وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على ممرضتين بطب الأطفال

2022-09-07 / 17:02
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 17 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 17 إصابة جديدة

2022-09-07 / 16:45
Photo of فاس.. الحبس النافذ لعنصر من القوات المساعدة بتهمة تكوين عصابة و الاتجار في المخدرات

فاس.. الحبس النافذ لعنصر من القوات المساعدة بتهمة تكوين…

2022-09-07 / 16:27
Photo of منظمة ” ماتقيش ولدي” تدخل على خط قضية تجنيد أطفال المخيمات

منظمة ” ماتقيش ولدي” تدخل على خط قضية تجنيد…

2022-09-07 / 15:55
Photo of قناة عبرية: إسرائيل تلقت قبل سنة شكايات ضد غوفرين بالتحرش

قناة عبرية: إسرائيل تلقت قبل سنة شكايات ضد غوفرين…

2022-09-07 / 13:30
Photo of الرباط.. عملية جراحية ناجحة لطفل مصاب بتشوه شق الشفة

الرباط.. عملية جراحية ناجحة لطفل مصاب بتشوه شق الشفة

2022-09-07 / 12:52
Photo of وجدة.. جمعية تراسل الحكومة الجزائرية بشأن الشباب المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين

وجدة.. جمعية تراسل الحكومة الجزائرية بشأن الشباب المغاربة المرشحين…

2022-09-07 / 11:50
Photo of “الأحرار” ينوه بالجهود الحكومية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين

“الأحرار” ينوه بالجهود الحكومية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين

2022-09-07 / 11:34
Photo of بدعم من المغرب.. الكوت ديفوار تطلق مركزا لرصد وتتبع البرامج

بدعم من المغرب.. الكوت ديفوار تطلق مركزا لرصد وتتبع…

2022-09-07 / 10:43
Photo of السعيدية تحتضن الملتقى الأول لمنتدى جهات إفريقيا

السعيدية تحتضن الملتقى الأول لمنتدى جهات إفريقيا

2022-09-07 / 09:56

تعليق واحد

  1. نعم نرحب بالعدو…لكن ٱذا تاب واصلح ما فسد فسيجد المغرب غفورا رحيما والمسامح كريم المغاربة مسالمون مع جميع البشر…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق