جمهورية تشاد تقرر فتح قنصلية عامة لها بالداخلة

هبة بريس - الرباط

أبلغت جمهورية تشاد، اليوم الأربعاء 7 شتنبر 2022، عبر مذكرة شفوية، السلطات المغربية بقرارها فتح قنصلية عامة لها قريبا بالداخلة، بالصحراء المغربية.

وأفاد بلاغ صحفي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، أنه :”وبحسب السلطات التشادية، فإن هذا القرار يندرج في إطار العلاقات الأخوية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة السيد محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد”.

واسترسل البلاغ مؤكدا أن قرار هذا البلد الإفريقي الشقيق يؤكد ويعكس جودة العلاقات الثنائية، من خلال دعمه لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية والوطنية.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5